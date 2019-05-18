السعودية اليوم / مقتل 8 مسلحين في عملية عسكرية شمال أفغانستان



بول-اي-خمري 13 رمضان 1440 هـ الموافق 18 مايو 2019 م واس

قتلت القوات الخاصة الأفغانية ثمانية مسلحين على الأقل ودمرت سيارة مفخخة في عملية نفذتها بمدينة بول-اي-خمري، عاصمة إقليم بغلان شمال أفغانستان.

وأوضحت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم أن القوات الخاصة الأفغانية نفذت عملية تطهيرعلى طريق سريع في منطقة بول-اي-خمري، مما أسفر عن مقتل ثمانية مسلحين من حركة طالبان الإرهابية، وتدمير سيارة مفخخة.

ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة، من بينها طالبان، على العملية حتى الآن.

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15:06ت م

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