السعودية اليوم / مدني الباحة يباشر عدداً من البلاغات جرّاء الأمطار



الباحة 13 رمضان 1440 هـ الموافق 18 مايو 2019 م واس

باشرت الفرق الميدانية للدفاع المدني بمنطقة الباحة أمس، العديد من حالات الإنقاذ ،جراء هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة الباحة ومحافظاتها.

ودعا المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان دايس الغامدي، الجميع إلى عدم المجازفة في عبور الأودية وأخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات.

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14:56ت م

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