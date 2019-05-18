السعودية اليوم / جامعة الطائف تبدأ قبول خريجي كليات التقنية في برنامج التجسير غداً



الطائف 13 رمضان 1440 هـ الموافق 18 مايو 2019 م واس

أعلنت جامعة الطائف بدء استقبال طلبات القبول لخريجي الكليات التقنية على برنامج التجسير بالجامعة، في 6 تخصصات هندسية وإدارية وفنية، ابتداءً من غداً ، حتى يوم السبت 20 / 9 / 1440هـ .

وأوضحت الجامعة أن تقديم طلبات القبول سيبدأ في تمام في تمام الساعة 12 ظهراً، من طريق موقع الجامعة الإلكتروني بالدخول إلى أيقونة (قبول - تجسير)،

وبيّنت جامعة الطائف أن التخصصات المتاحة للتجسير بالجامعة تشمل التقنية الكهربائية (الهندسة الكهربائية)، تقنية شبكات الحاسب (هندسة الحاسب)، المحاسبة، التسويق، إدارة مكتبية (إدارة)، وتقنية الخياطة وإنتاج الملابس (تصميم الأزياء والنسيج).

وعن شروط القبول في برنامج التجسير للكلية التقنية، ذكرت الجامعة أن الشروط تشمل أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، متفرغاً للدراسة طوال فترة التحاقه بالبرنامج، فيما يُلْزَم المتقدم للبرنامج بإحضار موافقة جهة العمل إذا كان موظفاً.

وأفادت الجامعة أن الشروط تشمل أيضاً أن يكون المتقدم حاصل على الشهادة الجامعية المتوسطة أو شهادة دبلوم لاتقل مدته عن سنتين بعد الثانوية العامة، وأن تكون الجهة المانحة للشهادة من الجهات المعتمدة رسمياً في المملكة، وأن يكون التخصص المطلوب في برنامج التجسير امتداداً لتخصص المتقدم في الشهادة الجامعية المتوسطة أو شهادة الدبلوم.

وأضافت أن شروط القبول تتضمن كذلك ألا يقل معدل التخرج العام (التراكمي) عن تقدير (ممتاز)، وألا تقل درجة الطالب عن (70) في المواد التي يتم معادلتها له، وألا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من خمس سنوات.

ونوهت جامعة الطائف إلى أنه يشترط للتجسير في تخصصي الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسب اجتياز أحد اختبارات اللغة الإنجليزية، على النحو الآتي: اختبار التوفل (CBT) 133 درجة، اختبار التوفل بالإنترنت (IBT) 46 درجة، اختبار (IELTS) أربع درجات، واختبار الكفايات في اللغة الإنجليزية (STEP) 68 درجة.

// انتهى //

14:55ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.