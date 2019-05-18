هل يمكن الاستفادة من دعم حساب المواطن رغم إيقاف الخدمات؟

2019-05-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد برنامج حساب متابعات الخليج 365 ، أن إيقاف الخدمات لا يعطي البنوك الحق في حجب الدعم المستحق عن المستفيد.

وكشف برنامج حساب متابعات الخليج 365 عن طريقة وضوابط الاستفادة من دعم حساب متابعات الخليج 365 بالرغم من إيقاف الخدمات.

إيقاف الخدمات

وتلقت خدمة العملاء في البرنامج سؤالاً من مواطنة قالت فيه :” زوجي عليه إيقاف خدمات هل نقدر نستفيد من حساب متابعات الخليج 365؟”.

وردت خدمة العملاء بالقول: “في حال وجود إيقاف خدمات والحساب البنكي الخاص بك لدينا ” نشط ” وكنت مستحقةً للدعم، يمكنك التوجه للبنك للاستفادة من مبلغ دعم حساب متابعات الخليج 365 وفي حال واجهتك مشكلة تتم معالجتها من قِبل البنك”.

تفاصيل الدفعة الـ18

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وكان حساب متابعات الخليج 365 قد أعلن اليوم تفاصيل الدفعة الثامنة عشرة، حيث شمل الدعم 83% من المستفيدين المؤهلين في البرنامج بمتوسط بلغ 1000 ريال للأسرة.

وأوضح حساب متابعات الخليج 365 أن مبالغ دعم المستحقين بلغت 2.5 مليار ريال، فيما بلغت تعويضات الدفعة السابقة 14.5 مليون ريال.

واستفاد من الدفعة 18 من حساب متابعات الخليج 365 12.3 مليون مستفيد وتابع، و83% من الأسر والأفراد المؤهلين شملهم الدعم.

التسجيل مستمر

من جهة أخرى حدّد برنامج حساب متابعات الخليج 365 آخر موعد للتسجيل في دورة الدفع الـ19، والتي سيتم إيداعها في شهر يونيو المقبل، وحث على التسجيل للاستفادة من الدفعة القادمة عبر الرابط التالي: (هنا).

شروط الأهلية

وقال حساب متابعات الخليج 365 في وقت سابق إنه يجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.