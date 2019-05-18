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2019-05-18 طرق معرفة دخول وقت الأذان للصائمين المسافرين جواً متابعات الخليج 365 - متابعة كشفت هيئة الطيران المدني طرق معرفة حلول وقت الأذان للمسافرين الصائمين على متن الطائرات ، لتمكينهم من معرفة وقت الإفطار والإمساك. Advertisements وأوضحت الهيئة أنه يمكن معرفة دخول وقت الغروب بالعين المجردة للمسافرين ولكن بعد دخول الأرض التي تحلق فوقها الطائرة بوقت كافٍ احتياطاً للمواقيت. كما يمكن سؤال ملاحي الطائرة، وغالباً ما يقوم قائدو الطائرات في أغلب الشركات بإعلان وقت الأذان أثناء الرحلة خاصة في شهر رمضان المبارك.









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