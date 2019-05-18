سخرية من جنود الوطن وسياسات المملكة في نادي جدة للكوميديا .. والسبب غياب الرقابة

2019-05-18

متابعات الخليج 365 - نايف عبدالله

أشعل مقطع فيديو ظهر فيه شاب سعودي “ستاند آب كوميدي” موقع التدوينات المصغر تويتر في السعودية. وتفاعل مئات المغردين بينهم مشاهير مع المقطع الذي حمل إساءات صريحة لسياسة المملكة تجاه عدد من الدول المعادية، فضلاً عن تهكّمه على أبطالنا في الحد الجنوبي.

ويظهر الشاب في الفيديو على مسرح نادي جدة للكوميديا ساخرًا من الجنود الذين فقدوا أحد أطرافهم أثناء المعارك، فضلاً عن انتقاده لسياسة المملكة في التعامل مع دولٍ معادية.

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وعبّر رواد الموقع عن غضبهم تجاه الشاب الذي خرج عن مسار الكوميديا، مشددين على أن من يقفون بالحد الجنوبي يدافعون عن حياض الوطن يستحقون الدعم والثناء والدعاء وليس التهكم عليهم بطريقة غير لائقة على الإطلاق.

الجدير بالذكر أن الشاب أغلق خاصية الوصول لحسابه بعد الهجوم الكبير الذي طاله بسبب تعليقاته المهينة والغير أخلاقية التي صاحبت عرضه على المسرح.

وظهر الكثير من المطالبات للتعامل مع “الكوميديانات” بشكل صارم بعد أن باتوا يخرجون عن سياق عروضهم الترفيهية ليطرقون أبواب السخرية والنقد الشخصي بحسب متابعين.

وكان العديد من مستخدمي منصة يوتيوب بالإضافة إلى تويتر أبدوا استياءهم أكثر من مرة من بعض مقاطع وفقرات نادي جدة للكوميديا، نظير غياب الرقابة على المحتوى المطروح للجمهور، والتي تم تسريبها مؤخراً، بسبب ما تضمنته من عبارات خادشة للحياء وغير لائقة.