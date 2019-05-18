شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 36 ساعة اختطاف.. «نور» تعود لذويها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

بعد أكثر من 36 ساعة على اختطاف الطفلة «نور فارع» أسهم بلاغ تقدمت به عيادات خاصة في حي الروضة بإعادة المولودة الى ذويها بعد أن أكدت ادارة العيادات العثور على «نور» ملقاة على أحد الكراسي وبالعودة لكاميرات المراقبة أتضح أن ذات السيدة الخاطفة هي من إعادتها وتركت خلفها معلومات والد الطفلة.

بدورها انتقلت الجهات الأمنية الى موقع العيادات وتحفظت على الطفلة وتسليمها لذويها بعد التثبت من هويتها فيما أكدت مصادر لعكاظ أن الجهات الأمنية تكثف من جهودها سعيا لضبط المرأة وإحالتها لجهات الاختصاص فيما توسعت دائرة التحقيق وتعميم الأوصاف لضبط الجناة.

هذا و استنفرت الجهات الأمنية في محافظة جدة جهودها بحثا عن سيدة اقدمت على اختطاف مولودة من أحد المستشفيات الخاصة غربي المحافظة.

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وكشفت مصادر لعكاظ ان المرأة عمدت الى ارتداء معطف يستخدمه الكادر الطبي والفني في المستشفى وقامت بأخذ المولودة من والدتها بحجه الكشف عليها وقامت بدفع عربة الحضانة المخصصة للمولودة قبل ان تحملها على يديها تاركه العربة في أحد الممرات واتجهت مغادرة المستشفى نحو مركبة كانت تقف خارج المستشفى سلمته الطفلة فيما غادرت الخاطفة على قدميها.

وكشف المصدر لعكاظ أن كاميرات المراقبة بالمستشفى رصدت تحركات المرأة والتي ظهرت مليئة الجسم مساء الخميس وكيفية سيرها وصولا للمركبة المستخدمة في الحادثة.

بدورها صحة جدة اقرت بواقعة الاختطاف في أحد المستشفيات الخاصه وقد تم تلقي بلاغ من والد الطفله و تم تشكيل فريق عمل من قبل الإدارة المعنية بصحة جدة للشخوص على المنشأة وأخذ الإفادة من الأطراف المعنية والرفع للجهات ذات الإختصاص.

وأقرت صحة جدة بإنها من الحوادث الجسمية وسيتم النظر في الحدث وتحليله ودراسة مسبباته وجذور المشاكل المؤدية إليه من خلال فريق العمل حاليًآ، وسيتم محاسبة من يتبين تقصيرهم أو إهمالهم في تطبيق السياسات وفق نظام مزاولة المهن الصحية، أو أنظمة العمل الملائمة، وسيتم الإفادة لاحقًا حول ذلك.