شكرا لقرائتكم خبر عن «فيصل الطبي» يحصل على اعتماد المنشاءت الصحية «سباهي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف)

حصل مجمع الملك فيصل الطبي بمحافظة الطائف على شهادة اعتماد المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية بالمملكة “سباهي”.

وأوضح مدير مجمع الملك فيصل الطبي الإخصائي أول مبارك اليامي أن حصول المستشفى على شهادة الاعتماد جاء بعد عملية تقييم شامل ومتكامل لتحديد مدى التزام المستشفى بمعايير الجودة والسلامة والتي وضعتها جهة الاعتماد، وهذا ما تحقق بفضل من الله ثم بدعم من مدير الشئون الصحية بمحافظة الطائف الصيدلي صالح المونس ومساعديه وبجهود جميع العاملين بالمستشفى، حيث أثبتوا نجاحهم وتميزهم في حصول المستشفى على هذه الحصول على الشهاده والتي تضمنت مستشفيات الطائف والتي ستنعكس ايجاباً على تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطن والمقيم.

وشكر مدير المستشفى حاملين الملفات السبعة في التقييم و جميع من أسهم في هذا الإنجاز العظيم الذي تحقق بتوفيق الله عزو وجل ثم بجهود كافة العاملين بالمستشفى.