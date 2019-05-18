شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة على محافظة الطائف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) أصدر المركز الوطني للعمليات الأمنية تنبيهاً عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن هطول أمطار غزيرة على أجزاء متفرقة من محافظة الطائف، ويهيب بالجميع أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

أصدر المركز الوطني للعمليات الأمنية تنبيهاً عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن هطول أمطار غزيرة على أجزاء متفرقة من محافظة الطائف، ويهيب بالجميع أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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