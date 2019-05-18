شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني المدينة» يخلى 35 نزيلًا في فندق بالمنطقة المركزية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)أخلى الدفاع المدني اليوم 35 نزيلًا احترازياً في أحد الفنادق بالمنطقة المركزية في المدينة المنورة، بعد أن تبلغ عن حريق محدود في مدخنة مطعم بالدور الثالث.
وأوضح المتحدث الرسمي لدفاع المدني في منطقة المدينة المنورة العقيد خالد الجهني أنه تم السيطرة على الحادث وإخماده بدون إصابات، وتم تسليم الحادث لجهة الاختصاص.
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