شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تنبه من هطول أمطار غزيرة على منطقة عسير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (أبها) أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على بعض مدن ومحافظات منطقة عسير، مصحوبة بزخات البرد ورياح نشطة تستمر حتى الساعة الـ 9مساءً. أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على بعض مدن ومحافظات منطقة عسير، مصحوبة بزخات البرد ورياح نشطة تستمر حتى الساعة الـ 9مساءً. وشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات ومراكز خميس مشيط و أحد رفيدة وسراة عبيدة والمجاردة ومحايل وظهران الجنوب والنماص وتنومة وبارق ورجال ألمع وبلقرن وبيشة وتثليث والحرجة.



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