السعودية | وفاة مساعد كابتن خلال رحلة جوية بين المدينة والرياض

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شكرا لقرائتكم وفاة مساعد كابتن خلال رحلة جوية بين المدينة والرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - تعرض مساعد طيار على متن رحلة جوية، بين مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض، لأزمة قلبية أودت بحياته مساء أمس الجمعة.
ونعى طيران (أديل) مساعد الكابتن مصعب سليمان (سوداني الجنسية) الذي وافته المنية.
في حين قال الرئيس التنفيذي لطيران أديل في بيان صادر: "إن مساعد الكابتن أصيب بأعراض مرضية لدى وصول رحلته إلى الرياض، وتوفي في المستشفى"، وأشار إلى أنه يجري الإعداد لإحضار عائلته إلى الرياض.
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