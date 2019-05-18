دبي - بواسطة محمد فارس باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة الرس حادث سقوط جدار أحد الأسواق التجارية الواقعة على طريق الملك فهد. وقال المتحدث الإعلامي لمدني القصيم العقيد إبراهيم أبا الخيل: «إنَّ مركز القيادة والتوجيه بمدني الرس تلقى بلاغًا عن حادث سقوط جدار بطول 70مترًا وارتفاع ثمانية أمتار تقريبًا، وذلك في الساعة 10:7 من مساء الجمعة». مشيرًا إلى أنه تمّت مباشرة الحادث وإزالة الأنقاض بمشاركة بلدية المحافظة، منوهًا بأنه تمّ التأكد من عدم وجود محتجزين. انضم الآن لخدمة أخبار واتساب المجانية للحصول على أخبار جديدة من خلال تطبيق واتساب أرسل "اشتراك" ل

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. سقوط جدار مبنى تجاري بطول 70 مترًا وارتفاع 8 أمتار بالرس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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