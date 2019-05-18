، العثور على جثتَيْ "رجل وزوجته" فُقدا جنوبي الطائف بعد الأمطار ،

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انتهت أعمال البحث عن رجل وزوجته مفقودين بعدما جرفتهما السيول وهما داخل مركبة أثناء هطول الأمطار، أمس، على جنوب الطائف، وتحديدًا بعد تناولهما الإفطار؛ حيث تم الإعلان عن العثور على جثتيهما اليوم.
وقالت مصادر لـ"الخليج 365": مواطن وزوجته تجاوزا الستين من عمريهما، كانا بالمركبة التي تنقلهما من نوع "دباب" بعد أن تناولا وجبة إفطار رمضان يوم أمس الجمعة، في منزلهما في وادي العيلة جنوبي الطائف، وعند نزولهما من أعلى الوادي في طريقهما للطائف اعترضهما سيل منقول من أعلى وادي العيلة، ومن شفا بني سفيان؛ ما أدى لانجراف المركبة بهما على مسافة تصل حوالي 200 متر.
وكانت فرق إنقاذ وآليات الدفاع المدني، مع عدد من ذوي وأقارب المفقودَين، وبعض الفرق التطوعية، قد بدأت البحث عنهما منذُ إعلان فقدانهما، وظلّت الجهود تتواصل رغم وعورة الطريق نزولًا إلى أسفل وادي عورش مع بلاد ربيع، وكذلك لصعوبة البحث في الظلام في ظل الاستعانة بالكشافات الضوئية للدفاع المدني.
وقبل صلاة ظهر اليوم عثر أحد المشاركين في البحث على جثتَي المفقودَين والمسافة بينهما حوالي خمسة أمتار، فيما كانت مركبتهما تبعد عنهما مسافة بعيدة؛ مما يعني أن السيل جرف المركبة ثم خرجا منها وتلقفتهما السيول.
واستطاع الشخص الذي عثر عليهما التنقل من أسفل الوادي صعودًا وهو يحمل الجثتين، لينقلهما إلى الهلال الأحمر ثم إلى مستشفى السحن العام ببني سعد.
العثور على جثتَيْ "رجل وزوجته" فُقدا جنوبي الطائف بعد الأمطارفهد العتيبي الخليج 365 2019-05-18
انتهت أعمال البحث عن رجل وزوجته مفقودين بعدما جرفتهما السيول وهما داخل مركبة أثناء هطول الأمطار، أمس، على جنوب الطائف، وتحديدًا بعد تناولهما الإفطار؛ حيث تم الإعلان عن العثور على جثتيهما اليوم.
وقالت مصادر لـ"الخليج 365": مواطن وزوجته تجاوزا الستين من عمريهما، كانا بالمركبة التي تنقلهما من نوع "دباب" بعد أن تناولا وجبة إفطار رمضان يوم أمس الجمعة، في منزلهما في وادي العيلة جنوبي الطائف، وعند نزولهما من أعلى الوادي في طريقهما للطائف اعترضهما سيل منقول من أعلى وادي العيلة، ومن شفا بني سفيان؛ ما أدى لانجراف المركبة بهما على مسافة تصل حوالي 200 متر.
وكانت فرق إنقاذ وآليات الدفاع المدني، مع عدد من ذوي وأقارب المفقودَين، وبعض الفرق التطوعية، قد بدأت البحث عنهما منذُ إعلان فقدانهما، وظلّت الجهود تتواصل رغم وعورة الطريق نزولًا إلى أسفل وادي عورش مع بلاد ربيع، وكذلك لصعوبة البحث في الظلام في ظل الاستعانة بالكشافات الضوئية للدفاع المدني.
وقبل صلاة ظهر اليوم عثر أحد المشاركين في البحث على جثتَي المفقودَين والمسافة بينهما حوالي خمسة أمتار، فيما كانت مركبتهما تبعد عنهما مسافة بعيدة؛ مما يعني أن السيل جرف المركبة ثم خرجا منها وتلقفتهما السيول.
واستطاع الشخص الذي عثر عليهما التنقل من أسفل الوادي صعودًا وهو يحمل الجثتين، لينقلهما إلى الهلال الأحمر ثم إلى مستشفى السحن العام ببني سعد.
18 مايو 2019 - 13 رمضان 1440
03:48 PM
اعترضتهما سيول منقولة أمس وجرفت مركبتهما إلى مسافة بعيدة
انتهت أعمال البحث عن رجل وزوجته مفقودين بعدما جرفتهما السيول وهما داخل مركبة أثناء هطول الأمطار، أمس، على جنوب الطائف، وتحديدًا بعد تناولهما الإفطار؛ حيث تم الإعلان عن العثور على جثتيهما اليوم.
وقالت مصادر لـ"الخليج 365": مواطن وزوجته تجاوزا الستين من عمريهما، كانا بالمركبة التي تنقلهما من نوع "دباب" بعد أن تناولا وجبة إفطار رمضان يوم أمس الجمعة، في منزلهما في وادي العيلة جنوبي الطائف، وعند نزولهما من أعلى الوادي في طريقهما للطائف اعترضهما سيل منقول من أعلى وادي العيلة، ومن شفا بني سفيان؛ ما أدى لانجراف المركبة بهما على مسافة تصل حوالي 200 متر.
وكانت فرق إنقاذ وآليات الدفاع المدني، مع عدد من ذوي وأقارب المفقودَين، وبعض الفرق التطوعية، قد بدأت البحث عنهما منذُ إعلان فقدانهما، وظلّت الجهود تتواصل رغم وعورة الطريق نزولًا إلى أسفل وادي عورش مع بلاد ربيع، وكذلك لصعوبة البحث في الظلام في ظل الاستعانة بالكشافات الضوئية للدفاع المدني.
وقبل صلاة ظهر اليوم عثر أحد المشاركين في البحث على جثتَي المفقودَين والمسافة بينهما حوالي خمسة أمتار، فيما كانت مركبتهما تبعد عنهما مسافة بعيدة؛ مما يعني أن السيل جرف المركبة ثم خرجا منها وتلقفتهما السيول.
واستطاع الشخص الذي عثر عليهما التنقل من أسفل الوادي صعودًا وهو يحمل الجثتين، لينقلهما إلى الهلال الأحمر ثم إلى مستشفى السحن العام ببني سعد.
، العثور على جثتَيْ "رجل وزوجته" فُقدا جنوبي الطائف بعد الأمطار ،
المصدر : الخليج 365
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