، عابثون يخلطون مادة الفلاش مع اللبن ببرادة مسجد ،

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تتحرى الجهات الأمنية عن عابثين تسللوا لأحد المساجد الواقعة شمال المملكة عبر النوافذ، يوم أمس، وقاموا بسكب اللبن ومُنظف "الفلاش" في "برادة" خُصصت للشرب؛ مما أحدث فوضى عارمة بالمسجد، فيما لا يُعرف الغرض من خلط اللبن بمادة الفلاش المعروفة بخطورتها.
وقام العابثون بتلطيخ جدران المسجد باللبن وتكسير المايكروفون وكسر قفل الثلاجة، والعبث بمحتويات المسجد، وتناولوا التمر ورموا علب الماء واللبن على الأرض بلا احترام لحرمة الشهر وحرمة المسجد.
وقد تداولت تطبيقات "واتسب" مقاطع فيديو كشفت الجريمة التي لا تعتبر الأولى على مستوى المملكة؛ حيث عُبث سابقًا ببعض المساجد وسط تنبيه من الوزارة بضرورة إغلاق الأبواب عند الانتهاء من الفروض اليومية، فيما قفز العابثون في هذه الواقعة من النافذة.
عابثون يخلطون مادة الفلاش مع اللبن ببرادة مسجدبدر العتيبي الخليج 365 2019-05-18
تتحرى الجهات الأمنية عن عابثين تسللوا لأحد المساجد الواقعة شمال المملكة عبر النوافذ، يوم أمس، وقاموا بسكب اللبن ومُنظف "الفلاش" في "برادة" خُصصت للشرب؛ مما أحدث فوضى عارمة بالمسجد، فيما لا يُعرف الغرض من خلط اللبن بمادة الفلاش المعروفة بخطورتها.
وقام العابثون بتلطيخ جدران المسجد باللبن وتكسير المايكروفون وكسر قفل الثلاجة، والعبث بمحتويات المسجد، وتناولوا التمر ورموا علب الماء واللبن على الأرض بلا احترام لحرمة الشهر وحرمة المسجد.
وقد تداولت تطبيقات "واتسب" مقاطع فيديو كشفت الجريمة التي لا تعتبر الأولى على مستوى المملكة؛ حيث عُبث سابقًا ببعض المساجد وسط تنبيه من الوزارة بضرورة إغلاق الأبواب عند الانتهاء من الفروض اليومية، فيما قفز العابثون في هذه الواقعة من النافذة.
18 مايو 2019 - 13 رمضان 1440
03:44 PM
قاموا بتكسير المايكروفون وحطموا قفل الثلاجة
تتحرى الجهات الأمنية عن عابثين تسللوا لأحد المساجد الواقعة شمال المملكة عبر النوافذ، يوم أمس، وقاموا بسكب اللبن ومُنظف "الفلاش" في "برادة" خُصصت للشرب؛ مما أحدث فوضى عارمة بالمسجد، فيما لا يُعرف الغرض من خلط اللبن بمادة الفلاش المعروفة بخطورتها.
وقام العابثون بتلطيخ جدران المسجد باللبن وتكسير المايكروفون وكسر قفل الثلاجة، والعبث بمحتويات المسجد، وتناولوا التمر ورموا علب الماء واللبن على الأرض بلا احترام لحرمة الشهر وحرمة المسجد.
وقد تداولت تطبيقات "واتسب" مقاطع فيديو كشفت الجريمة التي لا تعتبر الأولى على مستوى المملكة؛ حيث عُبث سابقًا ببعض المساجد وسط تنبيه من الوزارة بضرورة إغلاق الأبواب عند الانتهاء من الفروض اليومية، فيما قفز العابثون في هذه الواقعة من النافذة.
، عابثون يخلطون مادة الفلاش مع اللبن ببرادة مسجد ،
المصدر : الخليج 365
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