، وزارة الشؤون الإسلامية تفعّل الدور الدعوي في أوساط النساء ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الطلحي": حكومة خادم الحرمين أولت جلّ اهتمامها تعليم المرأة

شاركت مديرة الإدارة النسائية بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة، مستشارة الدعوة الدكتورة بركة بنت مضيف الطلحي، في برنامج "الركن الرابع" الذي يبث على قناة "الإخبارية"، يومياً طوال شهر رمضان المبارك بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية.

وتحدثت -خلال البرنامج- عن الدعوة إلى الله –عز وجل- في الأوساط النسائية، مؤكدة أن الدعوة في أوساط النساء اعتنى بها ديننا الإسلامي، مشيرة إلى أهمية تعليم النساء، حيث إن مسؤوليات المرأة المسلمة متعددة، منها: أسرية، واجتماعية، وتربوية، ومهنية، ووظيفية.. ومن هذا المنطلق أولت حكومة خادم الحرمين الشريفين جلّ اهتمامها وأنشأت من أجلها المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة بتعليم النساء في جميع أنواع العلوم.

ونوهت "الطلحي" بما تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من جهود في الدعوة إلى الله، ونشر العلم، حيث تقدم خدماتها مباشرة للناس في جانب التوعية والتوجيه والتعليم، وتختص بالعلوم الشرعية، مشيدة بالجهد الكبير والمميز الذي يقوم به الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في اختيار الكوادر المناسبة، والحث على تفعيل الدور الدعوي، خاصة في أوساط النساء، وأن يكون مبنياً على نصوص الكتاب والسنة، وفهم السلف الصالح، والاهتمام بمواجهة التطرف والانحرافات الفكرية والبدع بالدليل الشرعي، وتوعية الناس بحقوق الله، وحقوق ولاة الأمر، وما يوجبه الدين في المحافظة على البلد ومقدراته.

وأشادت الدكتورة بركة الطلحي بتنظيم وسير العمل في الوزارة من عدة جوانب، حيث خصّت النساء بعناية أكثر؛ استشعاراً منها بأهمية المرأة، وخطر جهلها بدينها، حيث إن جميع الأنشطة التي تقام للرجال تشارك النساء في حضورها، فقد خصص لهن أقسام في المساجد تفتح مع أقسام الرجال، وتنقل جميع المحاضرات والدروس والتوجيهات والخطب للنساء في تلك الأقسام، كما تم التصريح لعدد من الداعيات ممن عُرِفن بصحة المعتقد، وسلامة المنهج؛ للقيام بدعوة النساء، وتعليمهن.. حيث نفذن عدداً من المحاضرات والملتقيات والبرامج.

وتواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تنفيذ برنامج "الركن الرابع" عبر شاشة "الإخبارية"، في إطار البرامج الإعلامية الموجهة لعموم الناس، بما فيهم النساء؛ بهدف نشر الوعي المجتمعي، ومعرفة أحكام الإسلام.