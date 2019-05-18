، "منشآت" تعلن إطلاق مسرعة تقنيات التعليم ،

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أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، مسرعة تقنيات التعليم على مدى 12 أسبوعًا، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة التعليم شركة تطوير لتقنيات التعليم.
وتعد مسرعة تقنيات التعليم الأولى من نوعها في المملكة بهدف دعم رواد الأعمال والتركيز على الابتكارات والطاقات الشابّة للوصول إلى مشاريع تسهم في رفع مستوى قطاع التعليم.
وتشهد هذه المرحلة من المسرعة التركيز على تطوير ودعم أفكار 12 مشروعًا تأهلت من مرحلة المعسكر التدريبي الذي أقيم في شهر أبريل الماضي.
ويمكن للمشاريع المشاركة في المسرعة الاستفادة من جلسات إرشادية لتوجيه المشاركين وتقديم مختلف سبل الدعم والإرشاد لهم، بالإضافة إلى ورش عمل، علاوة على تقديم منح مالية لجميع المشاريع بهدف دعمهم وتحقيق أفكارهم المبتكرة إلى مشاريع قائمة على أرض الواقع وضمان تنمية تعليمية مستدامة.
يذكر أن إطلاق مسرعة تقنيات التعليم يأتي ضمن حرص "منشآت" على تشجيع الابتكار ودعم ريادة الأعمال وإنشاء شركات ناشئة ذات إمكانات عالية للنجاح والنمو في السوق السعودي، وصولًا إلى زيادة مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35%.
"منشآت" تعلن إطلاق مسرعة تقنيات التعليموكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-18
أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، مسرعة تقنيات التعليم على مدى 12 أسبوعًا، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة التعليم شركة تطوير لتقنيات التعليم.
وتعد مسرعة تقنيات التعليم الأولى من نوعها في المملكة بهدف دعم رواد الأعمال والتركيز على الابتكارات والطاقات الشابّة للوصول إلى مشاريع تسهم في رفع مستوى قطاع التعليم.
وتشهد هذه المرحلة من المسرعة التركيز على تطوير ودعم أفكار 12 مشروعًا تأهلت من مرحلة المعسكر التدريبي الذي أقيم في شهر أبريل الماضي.
ويمكن للمشاريع المشاركة في المسرعة الاستفادة من جلسات إرشادية لتوجيه المشاركين وتقديم مختلف سبل الدعم والإرشاد لهم، بالإضافة إلى ورش عمل، علاوة على تقديم منح مالية لجميع المشاريع بهدف دعمهم وتحقيق أفكارهم المبتكرة إلى مشاريع قائمة على أرض الواقع وضمان تنمية تعليمية مستدامة.
يذكر أن إطلاق مسرعة تقنيات التعليم يأتي ضمن حرص "منشآت" على تشجيع الابتكار ودعم ريادة الأعمال وإنشاء شركات ناشئة ذات إمكانات عالية للنجاح والنمو في السوق السعودي، وصولًا إلى زيادة مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35%.
18 مايو 2019 - 13 رمضان 1440
03:33 PM
على مدى 12 أسبوعًا بالتعاون مع "الاتصالات"
أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، مسرعة تقنيات التعليم على مدى 12 أسبوعًا، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة التعليم شركة تطوير لتقنيات التعليم.
وتعد مسرعة تقنيات التعليم الأولى من نوعها في المملكة بهدف دعم رواد الأعمال والتركيز على الابتكارات والطاقات الشابّة للوصول إلى مشاريع تسهم في رفع مستوى قطاع التعليم.
وتشهد هذه المرحلة من المسرعة التركيز على تطوير ودعم أفكار 12 مشروعًا تأهلت من مرحلة المعسكر التدريبي الذي أقيم في شهر أبريل الماضي.
ويمكن للمشاريع المشاركة في المسرعة الاستفادة من جلسات إرشادية لتوجيه المشاركين وتقديم مختلف سبل الدعم والإرشاد لهم، بالإضافة إلى ورش عمل، علاوة على تقديم منح مالية لجميع المشاريع بهدف دعمهم وتحقيق أفكارهم المبتكرة إلى مشاريع قائمة على أرض الواقع وضمان تنمية تعليمية مستدامة.
يذكر أن إطلاق مسرعة تقنيات التعليم يأتي ضمن حرص "منشآت" على تشجيع الابتكار ودعم ريادة الأعمال وإنشاء شركات ناشئة ذات إمكانات عالية للنجاح والنمو في السوق السعودي، وصولًا إلى زيادة مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35%.
، "منشآت" تعلن إطلاق مسرعة تقنيات التعليم ،
المصدر : الخليج 365
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