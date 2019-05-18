محمد بن مسعود - الدمام - القوات استعادت كميات من الأسلحة المتوسطة والخفيفة قتل 20 مسلحًا من ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بنيران الجيش اليمني، في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب. وذكر مصدر عسكري أن عناصر ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، لقوا مصرعهم في كمين لقوات من الجيش عند محاولتها التسلُّل باتجاه مواقع في محيط جبل هيلان. واستعادت القوات كميات من الأسلحة المتوسطة والخفيفة. مقتل 20 حوثيًّا في كمين للجيش اليمني بصرواح غربي مأرب وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-18 قتل 20 مسلحًا من ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بنيران الجيش اليمني، في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب. وذكر مصدر عسكري أن عناصر ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، لقوا مصرعهم في كمين لقوات من الجيش عند محاولتها التسلُّل باتجاه مواقع في محيط جبل هيلان. واستعادت القوات كميات من الأسلحة المتوسطة والخفيفة. Advertisements 18 مايو 2019 - 13 رمضان 1440 03:29 PM القوات استعادت كميات من الأسلحة المتوسطة والخفيفة القوات استعادت كميات من الأسلحة المتوسطة والخفيفة قتل 20 مسلحًا من ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بنيران الجيش اليمني، في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب. وذكر مصدر عسكري أن عناصر ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، لقوا مصرعهم في كمين لقوات من الجيش عند محاولتها التسلُّل باتجاه مواقع في محيط جبل هيلان. واستعادت القوات كميات من الأسلحة المتوسطة والخفيفة. ، مقتل 20 حوثيًّا في كمين للجيش اليمني بصرواح غربي مأرب ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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