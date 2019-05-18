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هطلت، اليوم، أمطار متوسطة على مركز البشائر (شمالي منطقة عسير)، وسالت على إثرها الأودية وارتوت بها الشعاب.
ووثقت عدسة "الخليج 365" مناطق هطول الأمطار التي شملت مدينة البشائر والقرى التابعة لها.
وأدى هطول الأمطار إلى جريان امتداد وادي "نبّا"، وتشكلت شلالات وجداول في مناظر بديعة ربانية، ولا تزال الفرصة مهيّأة لهطول مزيد من الأمطار خلال الساعات القادمة.
أمطار متوسطة على البشائر تسيّل أودية وتشكّل شلالاتسويد الحارثي الخليج 365 2019-05-18
هطلت، اليوم، أمطار متوسطة على مركز البشائر (شمالي منطقة عسير)، وسالت على إثرها الأودية وارتوت بها الشعاب.
ووثقت عدسة "الخليج 365" مناطق هطول الأمطار التي شملت مدينة البشائر والقرى التابعة لها.
وأدى هطول الأمطار إلى جريان امتداد وادي "نبّا"، وتشكلت شلالات وجداول في مناظر بديعة ربانية، ولا تزال الفرصة مهيّأة لهطول مزيد من الأمطار خلال الساعات القادمة.
18 مايو 2019 - 13 رمضان 1440
02:50 PM
الفرصة مهيّأة لهطول المزيد منها خلال الساعات القادمة
هطلت، اليوم، أمطار متوسطة على مركز البشائر (شمالي منطقة عسير)، وسالت على إثرها الأودية وارتوت بها الشعاب.
ووثقت عدسة "الخليج 365" مناطق هطول الأمطار التي شملت مدينة البشائر والقرى التابعة لها.
وأدى هطول الأمطار إلى جريان امتداد وادي "نبّا"، وتشكلت شلالات وجداول في مناظر بديعة ربانية، ولا تزال الفرصة مهيّأة لهطول مزيد من الأمطار خلال الساعات القادمة.
، أمطار متوسطة على البشائر تسيّل أودية وتشكّل شلالات ،
المصدر : الخليج 365
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