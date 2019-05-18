، غدًا.. جامعة الطائف تقبل خريجي كليات التقنية على "التجسير" ،

محمد بن مسعود - الدمام - في ٦ تخصصات هندسية وإدارية وفنية.. و"الخليج 365" تنشر التفاصيل

أعلنت جامعة الطائف بدء استقبال طلبات القبول لخريجي الكليات التقنية على برنامج التجسير بالجامعة، في ستة تخصصات هندسية وإدارية وفنية، ابتداءً من يوم غدٍ الأحد الموافق ١٤ رمضان الجاري، حتى يوم السبت المقبل الموافق ٢٠ من الشهر نفسه.

وقالت الجامعة في بيانٍ حصلت "الخليج 365" على نسخةٍ منه: تقديم طلبات القبول سيبدأ في تمام الساعة ١٢ ظهرًا، من طريق موقع الجامعة الإلكتروني: (www.tu.edu.sa)، بالدخول إلى أيقونة "قبول – تجسير".

وأضافت: التخصصات المتاحة للتجسير بالجامعة تشمل التقنية الكهربائية (الهندسة الكهربائية)، تقنية شبكات الحاسب (هندسة الحاسب)، المحاسبة، التسويق، إدارة مكتبية (إدارة)، وتقنية الخياطة وإنتاج الملابس (تصميم الأزياء والنسيج).

وأردفت: شروط القبول في برنامج التجسير للكلية التقنية تشمل أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، متفرغًا للدراسة طوال فترة التحاقه بالبرنامج، فيما يُلْزَم المتقدم للبرنامج بإحضار موافقة جهة العمل إذا كان موظفًا.

وأفادت الجامعة بأن الشروط تشمل أيضًا أن يكون المتقدّم حاصلًا على الشهادة الجامعية المتوسّطة أو شهادة دبلوم لا تقل مدته عن سنتين بعد الثانوية العامة، وأن تكون الجهة المانحة للشهادة من الجهات المعتمدة رسميًّا في المملكة، وأن يكون التخصُّص المطلوب في برنامج التجسير امتدادًا لتخصص المتقدم في الشهادة الجامعية المتوسطة أو شهادة الدبلوم.

وأشارت إلى أن شروط القبول تتضمّن كذلك ألّا يقلّ معدل التخرُّج العام "التراكمي" عن تقدير "ممتاز"، وألا تقل درجة الطالب عن "70" في المواد التي تتم معادلتها له، وألا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من خمس سنوات.