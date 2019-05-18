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2019-05-18 تعرف على موعد أذاني المغرب والعشاء اليوم 13 رمضان متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة تقدم صحيفة “متابعات الخليج 365” لقرائها الأعزاء إمساكية شهر رمضان المبارك ومواقيت الصلاة في اليوم الثالث عشر من الشهر المبارك بتوقيت مكة المكرمة. ويحين موعد أذان المغرب في اليوم الثالث عشر من شهر رمضان في تمام الساعة الـ6:54 مساء بمشيئة الله. Advertisements بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة الثامنة وأربع وخمسين دقيقة بمشيئة الله.









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