تحذيرات من عمليات إرهابية جديدة لإيران خلال الأيام المقبلة

2019-05-18

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

ركزت صحيفة الجارديان البريطانية على التحركات الإيرانية في الوقت الحالي بمنطقة الشرق الأوسط، والتي تسعى لخلق أزمات عالمية ضخمة، سواء فيما يتعلق بحرية الملاحة أو إمدادات النفط الأمريكي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن إيران تعي تمامًا ضعفها العسكري وأنها قد لا تكون قادرة على مواجهة الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة حال حدوث اشتباك مباشر بين الجانبين.

تحركات إيران الإرهابية

وقالت الصحيفة البريطانية إن إيران منحت إشارة البدء لميليشياتها في العديد من أنحاء المنطقة للعمل على استهداف المراكز الحيوية سواء للنفط أو التجارة العالمية.

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وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الإشارات التي منحتها قيادات إيران للعديد من الميليشيات في العراق وسوريا واليمن وعلى طول ساحل الخليج العربي من ناحية إيران، قد بدأت في أعقاب إعادة انتشار القوات الأمريكية، في محاولة لإرهابها للعدول عن قرار الحرب.

تدويل الأزمة النفطية

ولفتت الصحيفة إلى أن النوايا تتجه داخل إيران لتدويل ما تحاول إبرازه على أنه أزمة نفطية عالمية، ملمحة إلى إمكانية استخدام موقعها في مضيق هرمز لشل حركة التجارة النفطية.

وقالت الصحيفة إن هذا التوجه بات واضحًا من خلال تصريحات كبار القادة الإيرانيين خلال الساعات القليلة الماضية، حيث زعم أحدهم أن إعادة انتشار القوات الأمريكية في منطقة الخليج قد يؤدي إلى أزمة إمداد نفطية بالعالم.

وتسعى إيران من وراء ذلك إلى جذب العشرات من الدول المستفيدة من حركة النفط بالممر المائي في الخليج العربي ومضيق هرمز، سواء كانوا مشترين أو مصدرين للإنتاج النفطي عبر هذا الممر.