حدث في 13 رمضان.. عمر بن الخطاب يتسلم مفاتيح القدس ووفاة الحجاج الثقفي

2019-05-18

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

يعيش مليار ونصف المليار مسلم حول العالم، روحانيات شهر رمضان الكريم، وبقدر ما تحمل هذه الأيام من مشاعر رائعة يعيشها المسلمون حول العالم، فإنها أيضًا تُخلد العديد من الأحداث التاريخية التي مثلت علامات فارقة سواء في التاريخ الإسلامي أو حتى في حياة المسلمين أنفسهم.

وشهد اليوم 13 رمضان في التاريخ العديد من الأحداث التي تتعلق بتاريخ المسلمين، خاصة وأنها تتعلق بشكل مباشر بحياة الأنبياء أو حتى المسلمين بالعصور الحديثة.

عمر بن الخطاب في القدس

في مثل هذا اليوم عام 15 هجرية، وصل الخليفة عمر بن الخطاب إلى الشام ليتسلم مفاتيح بيت المقدس من البطريرك صفرونيوس، وذلك بعد أن خاض المسلمون معارك ضارية انتهت بكتابة معاهدة لتأمين أرواح وأموال أهل المدينة، بما يعرف باسم العهدة العمرية.

في مثل هذا اليوم عام 40 هجرية، توفي أبو لبابة الصحابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد الأنصار الذين رافقوه خلال تواجده بالمدينة المنورة.

ظهور الطاعون بالحجاز

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في مثل هذا اليوم عام 67 هجرية، ظهر الطاعون لأول مرة في الحجاز خلال عهد عبد الله بن الزبير، حيث وصلت أعداد من ماتوا بالطاعون إلى حوالي 200 ألف شخص.

وفاة الثقفي

في مثل هذا اليوم عام 95 هجرية، توفي الحجاج بن يوسف الثقفي، وهو والي الكوفة في العراق، وأحد قائدي الأمويين المشهورين.

أحداث حمص

في مثل هذا اليوم عام 202 هجرية، أرسل الخليفة العباسي أحمد المستعين بالله جيشًا بقيادة موسى بن بغا إلى حمص، وذلك بعد أن وثب أهلها على الوالي وقتلوه، وقد حارب هذا الجيش هناك وقتل الكثير من أهلها وأحرق المدينة.