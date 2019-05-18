سفارة المملكة في إندونيسيا تحذر المواطنين

2019-05-18

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

حذرت سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، جميع المواطنين والمواطنات المتواجدين، بالابتعاد عن مركز المدينة، لاحتمالية وقوع ازدحام وتجمعات سياسية من تاريخ 16 رمضان وحتى 18 رمضان.

ونشرت السفارة أرقام هواتف للتواصل المباشر مع السفارة عند الحاجة وهي: 00628553003000 – 00628111806446 – @KSAembassylD – www.mofa.gov.sa هاتف 00622129023444 الطوارئ.

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من جهتها نشرت سلطات إندونيسيا 32 ألف فرد أمن في العاصمة جاكرتا، بعد إطلاق تحذيرات من وقوع هجوم مسلح محتمل خلال الإعلان الرسمي لنتائج الانتخابات الرئاسية في 22 من شهر مايو الجاري، الموافق 17 رمضان.

ونقلت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية، أمس الجمعة، عن متحدث باسم الشرطة الإندونيسية إنه تم إلقاء القبض على 60 من المسلحين المشتبه بهم خلال العام الجاري، فيما قتل سبعة آخرون عند مقاومتهم الاعتقال.

وأضاف أن الشرطة اعتقلت 29 مشتبهًا بهم خلال الشهر الجاري فقط ممن يُزعم أنهم يخططون لتنفيذ تفجيرات خلال مظاهرات متوقع انطلاقها عند الإعلان عن نتائج الانتخابات الأسبوع المقبل، فيما حث المواطنين على عدم تنظيم مسيرات لتجنب وقوع هجمات مسلحة.