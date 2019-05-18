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مولودة جدة تعود لأحضان أمها بعد تضييق الخناق على الخاطفة
متابعات الخليج 365 - جدة
تمكنت الجهات الأمنية بجدة، من العثور على المولودة المختطفة من أحد المستشفيات بمحافظة جدة؛ حيث قامت المرأة الخاطفة بتركها في أحد المستوصفات الخاصة بعد تضييق الخناق عليها.
وعلى الفور تواصلت الجهات الأمنية بأهل الطفلة حيث حضروا لاستلام الرضيعة لتعود إلى حضن أمها مجدداً، فيما لم يُستدل على المرأة الخاطفة إلى الآن، لتتواصل عمليات البحث عنها.
وكانت كاميرات المراقبة قد رصدت عملية الخطف حيث قامت الخاطفة بارتداء معطف خاص بالممرضات، وقامت بأخذ المولودة من والدتها بحجة إجراء كشف رويتني عليها ووضعتها في عربة الحضانة.
ورصدت الكاميرات قيام الخاطفة بترك العربة في أحد الممرات، وخرجت من بوابة المستشفى، وسلمت المولودة إلى مركبة كانت تنتظرها في الخارج، ثم ابتعدت من المستشفى سيراً على قدميها.
وشددت صحة جدة على محاسبة من يتبين تقصيرهم أو إهمالهم في تطبيق السياسات وفق نظام مزاولة المهن الصحية، أو أنظمة العمل الملائمة، موضحة أنه ستتم الإفادة لاحقاً حول ذلك.
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