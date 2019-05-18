المياه الوطنية تنتهي من تنفيذ 66 مشروعًا وتبرم 67 عقداً جديداً بأكثر من 4,2 مليار ريال

2019-05-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف المهندس محمد الموكلي الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، أن الشركة سجلت إنجازاتٍ جديدةٍ في مسارات البنى التحتية ونسب إنجاز المشاريع المائية والبيئية منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية شهر أبريل الماضي.

وقال الموكلي:” ضمن تقرير إنجازات الشهور الأربعة الأولى للعام الجاري هناك الكثير من المؤشرات التي تعكس التزام الشركة بتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين وتطبيق الشفافية والحوكمة؛ الأمر الذي ساعد في النمو وتوسع تقديم الخدمات ومواكبة التوسع السكاني والمضي قدمًا نحو تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030م”. مؤكدًا أن هذه الأرقام أظهرت زيادة في أعداد محطات المعالجة وتعزيز مصادر المياه وأطوال شبكات المياه وخطوط النقل بما يحقق تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، ويدعم التنمية المستدامة لمنظومة العمل المائية والبيئية تماشيًا مع توجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله-.

وأضاف أن نتائج الأربعة أشهر الماضية تضمنت انتهاء الشركة من تنفيذ 66 مشروعًا في مناطق المملكة المختلفة بتكلفة بلغت أكثر من 2,45 مليار ريال، وخدمة أكثر من 709 آلاف مستفيد جديد من خدمات المياه والصرف الصحي في مناطق المملكة المختلفة.

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مشيرًا إلى أنه تم إبرام 67 عقدًا لتنفيذ مشاريع للبنى التحتية لقطاعي المياه والصرف الصحي بقيمة مالية تجاوزت 1,8 مليار ريال. كذلك تضمنت إنجازات الشركة لنفس الفترة الوصول إلى 1,440 مليون عداد ذكي تم تركيبها في مختلف المناطق، وتنفيذ 28,358 ألف توصيلة مياه، وما يزيد على 26,254 ألف توصيلة صرف صحي.

وبيّن الموكلي أن النتائج تضمنت أيضًا تنفيذ ومد 1563 كيلومترًا طوليًا من خطوط وشبكات المياه والصرف الصحي؛ منها نحو 1040 كيلومترًا خطوط مياه، فيما بلغت أطوال خطوط وشبكات الصرف الصحي 523 كيلومترًا.

وعن رفع كميات المياه وإيجاده مصادر جديدة، ذكر الرئيس التنفيذي أن نتائج الأعمال تضمنت بلوغ كميات المياه الموزعة يوميًا 9,48 مليون متر مكعب في مناطق المملكة المختلفة، كما استطاعت الشركة أيضًا رفع معدل الضخ اليومي للمياه بمعدل 18 ساعة يوميًا، وبلوغ السعة التصميمية للخزن الاستراتيجي 17,5 مليون متر مكعب بالتعاون مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، مشيرًا إلى أن الشركة أصدرت 7.16 مليون فاتورة خلال نفس الفترة.

واختتم الموكلي تصريحه أن الشركة تعمل وفق استراتيجية وبرامج تدعم تحسين مستوى الخدمات المقدمة للعملاء من خلال مؤشرات أداء يتم قياسها بشكل شهري لتجاوز التحديات وتحقيق مستهدفات الشركة للعام الجاري.