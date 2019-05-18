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تنبيه من الأرصاد بهطول أمطار غزيرة على الباحة
متابعات الخليج 365 - الباحة
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة قد تؤدي إلى جريان السيول, على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات بلجرشي, والعقيق, والمندق, والحجرة, وقلوة, والقرى, وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها، تستمر إلى التاسعة مساءً.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة الجميع إلى ضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق نجران ، جازان، عسير ، الباحة ، الرياض ، القصيم ,حائل تمتد إلى أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية كذلك منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها.
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