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واشنطن تحذر الطائرات التجارية المُحلقة فوق الخليج العربي من الصواريخ الإيرانية
متابعات الخليج 365 - متابعة
حذرت واشنطن، اليوم السبت، الطائرات التجارية التي تحلّق فوق الخليج العربي من مخاطر التعرض لهجمات من قبل الميليشيات الإيرانية التي حصلت على صواريخ باليستية من إيران.
جاء ذلك في خبر عاجل لقناة “فوكس نيوز” الأمريكية، حيث تضمن التحذير الذي نقله مسؤولون أمريكيون إلى إدارة الطيران الفيدرالية، أن التوترات الحالية دفعت الميليشيات المدعومة من إيران إلى نقل صواريخ بالقرب من القواعد الأمريكية في العراق، وهو الأمر الذي يشكّل خطراً على السفر الجوي العالمي.
من جهتها أصدرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية تحذيراً للخطوط الجوية التجارية في الولايات المتحدة تنصح فيه بتوخي الحذر في أثناء تحليق الطائرات فوق مياه الخليج وخليج عُمان مع استمرار تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.
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