منشآت تعلن عن إطلاق مسرعة تقنيات التعليم

2019-05-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) مسرعة تقنيات التعليم يوم الأحد الماضي والتي تستمر لمدة ١٢ أسبوعاً وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة التعليم شركة تطوير لتقنيات التعليم.

وتعد مسرعة تقنيات التعليم الأولى من نوعها في المملكة بهدف دعم رواد الأعمال والتركيز على الابتكارات والطاقات الشابة للوصول إلى مشاريع تسهم في رفع مستوى قطاع التعليم.

وسيتم خلال هذه المرحلة من المسرعة التركيز على تطوير ودعم أفكار ١٢مشروعاً تأهلت من مرحلة المعسكر التدريبي الذي أقيم في شهر أبريل الماضي.

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هذا ويمكن للمشاريع المشاركة في المسرعة الاستفادة من جلسات إرشادية لتوجيه المشاركين وتقديم كافة سبل الدعم والإرشاد لهم، بالإضافة إلى ورش عمل من قبل نخبة من ذوي الخبرة والاختصاص.

علاوة على ذلك، سيتم تقديم منح مالية لجميع المشاريع بهدف دعمهم وتحقيق أفكارهم المبتكرة إلى مشاريع قائمة على أرض الواقع وضمان تنمية تعليمية مستدامة.

يذكر أن إطلاق مسرعة تقنيات التعليم يأتي ضمن حرص منشآت على تشجيع الابتكار ودعم ريادة الأعمال وإنشاء شركات ناشئة ذات إمكانات عالية للنجاح والنمو في السوق السعودي، وصولاً إلى زيادة مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% .