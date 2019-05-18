2019-05-18

بيع أول صورة للمسجد الحرام بمقابل خيالي في مزاد غربي

متابعات الخليج 365 - الرياض

شهدت أقدم المزادات الغربية بيع أول صورة فوتوغرافية للمسجد الحرام تم التقاطها قبل أكثر من 130 عاماً وتحديداً عام 1888م.

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ووفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية فقد بيعت الصورة بسعر 212 ألف جنيه إسترليني بما يعادل ربع مليون دولار، عبر أحد فروع “سوذبي” للمزادات غير أنه لم تتم معرفة الجهة أو الشخص الذي عرضها للبيع.

وتم التقاط الصورة العريقة بواسطة مستشرق هولندي يدعى ”كريستيان سنوك هرخرونيه” عندما كان يزور مكة المكرمة، إذ كانت له خلفية واسعة عن الدراسات الاسلامية واللغة العربية وألّف كتاباً مشهوراً تحت مسمى ”مكة”.