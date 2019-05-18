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امرأة تتنكر بزي ممرضة وتختطف طفلة من داخل مستشفى في جدة
متابعات الخليج 365 - جدة
باشرت الجهات الأمنية والصحية في جدة، التحقيق في واقعة اختطاف طفلة من إحدى المنشآت الصحية الخاصة بالمحافظة.
وكان أحد الأشخاص قد تقدم ببلاغ إلى الجهات المعنية، يفيد باختطاف طفلته من قِبل امرأة تنكرت في زي ممرضة داخل مستشفى خاص غرب محافظة جدة.
كاميرات المراقبة توثق الحادث
ورصدت كاميرات المراقبة تحركات الخاطفة، التي قامت بارتداء معطف خاص بالممرضات، وقامت بأخذ المولودة من والدتها بحجة إجراء كشف رويتني عليها ووضعتها في عربة الحضانة.
ورصدت الكاميرات قيام الخاطفة بترك العربة في أحد الممرات، وخرجت من بوابة المستشفى، وسلمت المولودة إلى مركبة كانت تنتظرها في الخارج، ثم ابتعدت من المستشفى سيراً على قدميها.
الصحة تتفاعل وتتوعد المقصرين
من جهتها شكلت صحة جدة فريق عمل من قِبل الإدارة المعنية للتحقيق في الواقعة مع كل الأطراف المعنية والرفع للجهات ذات الاختصاص.
وعلقت إدارة التواصل والعلاقات والتوعية بصحة جدة، في بيان لها على الحادث بقولها “إنه ورد للشؤون الصحية بجدة بلاغ من والد الطفلة وعلى الفور تمّ تشكيل فريق عمل من قبل الإدارة المعنية بصحة جدة للشخوص على المنشأة وأخذ الإفادة من الأطراف المعنية والرفع إلى الجهات ذات الاختصاص”.
وأضافت “تعد هذه الحادثة من الحوادث الجسمية وسيتم النظر في الحدث وتحليله ودراسة مسبّباته وجذور المشكلات المؤدية إليه من خلال فريق العمل حالياً”.
وشددت صحة جدة على محاسبة من يتبين تقصيرهم أو إهمالهم في تطبيق السياسات وفق نظام مزاولة المهن الصحية، أو أنظمة العمل الملائمة، موضحة أنه ستتم الإفادة لاحقاً حول ذلك.
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