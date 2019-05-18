لجنة التعديات بأملج تستعيد 100 ألف متر مربع من الأراضي المعتدى عليها بالدقم

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

استعادت لجنة التعديات المركزية بمحافظة أملج، أمس، أكثر من 100 ألف متر مربع من الأراضي المعتدى عليها بمتنزه الدقم شمال المحافظة، وقد سلّمت المواقع للبلدية.

وأوضحت لجنة التعديات المركزية أنها تقوم بتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين القاضية بإزالة أي تعدي على الأراضي الحكومية بدون مسوغ شرعي، في حين أن المخالف المبادر بإزالة التعدي يطبق بحقه الحد الأدنى من الغرامة.

وتهيب اللجنة بالمواطنين التعاون للوقوف ضد هذه التعديات والإبلاغ عنها، لما تسبب من الفوضى وإعاقة التخطيط العمراني الحديث.