الان تتابع سفارة المملكة في إندونيسيا تحذر رعاياها والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جاكرتا - الخليج 365:

حذرت سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، جميع المواطنين والمواطنات المتواجدين، بالابتعاد عن مركز المدينة، لاحتمالية وقوع ازدحام وتجمعات سياسية من تاريخ 16 رمضان وحتى 18 رمضان.

ونشرت السفارة أرقام هواتف للتواصل المباشر مع السفارة عند الحاجة وهي: 00628553003000 – 00628111806446 – @KSAembassylD – www.mofa.gov.sa هاتف 00622129023444 الطوارئ.

فيما نشرت سلطات إندونيسيا 32 ألف فرد أمن فى العاصمة جاكرتا، بعد إطلاق تحذيرات من وقوع هجوم مسلح محتمل خلال الإعلان الرسمى لنتائج الانتخابات الرئاسية فى 22 من شهر مايو الجاري، الموافق 17 رمضان.

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ونقلت شبكة “إيه بى سى نيوز” الأمريكية، اليوم الجمعة، عن متحدث باسم الشرطة الإندونيسية إنه تم إلقاء القبض على 60 من المسلحين المشتبه بهم خلال العام الجاري، فيما قتل سبعة آخرين عند مقاومتهم الاعتقال.

وأضاف أن الشرطة اعتقلت 29 مشتبهًا بهم خلال الشهر الجارى فقط ممن يُزعم أنهم يخططون لتنفيذ تفجيرات خلال مظاهرات متوقع انطلاقها عند الإعلان عن نتائج الانتخابات الأسبوع المقبل، فيما حث المواطنين على عدم تنظيم مسيرات لتجنب وقوع هجمات مسلحة.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن المواطنين الإندونيسيين قد توجهوا إلى صناديق الاقتراع فى 17 أبريل الماضى لاختيار رئيس البلاد ومشرعى البرلمان.

وفي سياق متصل، أوصت السفارة الأمريكية في إندونيسيا، مواطنيها، بالابتعاد عن مناطق التجمعات والتظاهرات، خوفا من حدوث أعمال إرهابية تزامنا مع إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية.