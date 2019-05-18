شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الشرقية» يبحث عن مبان مستأجرة لـ 75 مدرسة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - “الخليج 365” (الدمام)

أعلنت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية أخيرًا، عزمها على استئجار 75 مدرسة في مختلف المراحل الدراسية الابتدائية والمتوسطة والثانوية في محافظات وقرى المنطقة.

ووصفت إدارة التعليم التوجه لهذا الاختيار بـ«المؤقت»، ولتكون بديلًا عن بعض المباني المدرسية القديمة التي تشكل خطورة على الطلبة، بالإضافة إلى تخفيف الكثافة الطلابية في بعض المدارس.

وأشار المتحدث الإعلامي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص إلى عزم الإدارة على استئجار مبانٍ مدرسية لمدارس محدثة لأحياء لا توجد بها مبانٍ حكومية وكذلك لتخفيف الكثافة الطلابية في بعض المدارس، بالإضافة إلى بعض المباني التي عليها تقرير بالإخلاء، وسوف يتم التخلص منها في حالة توافر مبنى مدرسي حكومي وجاهزية المباني التي بها إعادة تأهيل.

وتبلغ المدارس المطلوبة للبنين 42 مدرسة، تشمل 9 مدارس في القطيف، 18 مدرسة بالدمام، 7 مدارس في الخبر، مدرستين في الجبيل، 3 مدارس في النعيرية، مدرستين في قرية العليا، مدرسة في بقيق.

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فيما تبلغ المدارس المطلوبة للبنات 33 وتشمل 8 مدارس في الدمام، 9 مدارس في القطيف، مدرستين في الخبر، 4 مدارس في الجبيل، 3 مدارس في بقيق، مدارستين في النعيرية، مدرستين في الرفيعة، مدرستين في الخفجي، مدرسة في يكرب.

ودعت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية من يرغب في تأجير مبناه أن يكون المبنى الإنشائي في حالة جيدة، ولا يقل عدد غرفه عن 20 ومساحته عن 700 متر، ويفضل أن يكون هناك فناء لتفسح الطلاب والطالبات، وضرورة الاستعداد بعمل التعديلات والإضافات في المبنى.

فيما انتقد أولياء الامور قرار ادارة تعليم المنطقة الشرقية بالعودة مجددا لخيار المباني المستأجرة، نظراً لافتقارها للبيئة الدراسية المناسبة بخلاف المدارس الحكومية التي تتوافر فيها جميع أسباب الراحة لما تمتاز بها من مواصفات ذات طبيعية تعليمية.

وطالبوا، إدارة التعليم بإنشاء مدارس حديثة للعمل على راحة الطلاب والطالبات تفادياً لحدوث مشاكل ذات أثر سلبي على التحصيل الدراسي مثل اندلاع حرائق جراء افتقار المدارس المستأجرة للقدرة على تحمل الأحمال الكهربائية، مشيرين إلى أن المدارس المستأجرة تقع في مبان قديمة وصيانتها ضعيفة جداً، مشددين على أن المباني المستأجرة لا تعتبر بيئة علمية مناسبة للطلاب.