شكرا لقرائتكم خبر عن الجوف: إطلاق مسابقة الأميرة «مضاوي» لحفظ القرآن بأكثر من 131 ألف ريال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

أطلقت حرم أمير منطقة الجوف «مسابقة الأميرة مضاوي بنت سعود بن عبدالله بن عبدالرحمن لحفظ القرآن الكريم للبنات» على مستوى منطقة الجوف، بستة فروع، وتبلغ قيمة المسابقة 131300 ألف ريال.

وقد أسندت الإعداد والإشراف لهذه المسابقة إلى جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة «بشراكم»، وروعي في المسابقة إدراج ثلاث مراكز لكل فرع لزيادة عدد الجوائز ولاستفادة أكبر عدد ممكن.

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وتهدف المسابقة إلى خدمة كتاب الله الكريم بما يليق ومكانته العالية، وربط الفتيات بكتاب الله تعالى تعلماً وتعليماً وعملاً، والتشجيع على العناية بكتاب الله الكريم وحفظه وإجادة تلاوته ومعرفة معانيه والعمل به، والإعانة على إعداد جيل صالح ناشئ متخلق بآداب القرآن الكريم وملتزم بأحكامه.

وقد تضمنت آلية وشروط المسابقة كالتالي أن تكون المتسابقة سعودية الجنسية، أن تكون المتسابقة منتظمة في أحد حلقات جمعيات تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الجوف، أن لا يزيد عمر المتسابقة عن 25 سنة، أن تشارك المتسابقة في فرع واحد فقط، أن تقوم كل جهة بترشيح متسابقة واحدة في كل فرع. تعبئة الاستمارة الخاصة بالمسابقة وإرسالها لمقر الجمعية(القسم النسائي)، و تبدأ المسابقة بتاريخ 1440/09/16هـ ولمدة خمسة أيام، كما يتم تكرم الفائزات في الحفل الختامي بتاريخ1440/09/27هـ.

ونصت آلية التنفيذ شريطة حصول الطالبة على نسبة 90% فما فوق للترشح للمسابقة، وقد تم تشكيل لجانالمسابقة ومهام كل لجنة.