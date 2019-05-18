، الجيش اليمني يستكمل تمشيط "قعطبة" ويحرر مناطق واسعة ،

محمد بن مسعود - الدمام - مصدر عسكري: 80 من مليشيا الحوثي لقوا مصرعهم في العملية

أعلن الجيش اليمني استكمال تطهير مدينة قعطبة من جيوب مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وفرض سيطرته على عدد من القرى المحيطة بالمدينة، التابعة لمحافظة الضالع في جنوب اليمن.

وقال مصدر عسكري يمني: إن 80 من مليشيا الحوثي لقوا مصرعهم في العملية التي أطلقها الجيش المسنود من المقاومة الشعبية لتحرير قعطبة.

وأشار المصدر إلى تقدم آخر للجيش في جبهة مريس، وسيطرته على مناطق صامح والدوير غربي مريس بذات المحافظة، وسط فرار لعناصر المليشيا نحو محافظة إب المجاورة.