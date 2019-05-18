، "أديب" يحاول أن يفهم محمد بن سلمان.. هنا تختفي ابتسامته وهذا ما ينتظر إيران بعد "الفجيرة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - الكاتب المصري الشهير عن ولي العهد: أمير يحسن الإنصات يسابق الزمن وتزعجه 3 أمور

في مقال مطول حاول الكاتب المصري الشهير عماد الدين أديب رسم صورة عن قرب لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عارضاً رؤيته للمشهد السعودي الحالي، ومحاولاً أن يضع نقاطاً محددة تحدد ملامح شخصية الأمير الذي قال عنه: "يحسن الإنصات والاستماع والتعلم والاستشارة، وتزعجه 3 أمور، ويسابق الزمن بشكل مستمر مؤمناً بأن زمن السعودية المجاملة يجب أن ينتقل من المساندة من الخطوط الخلفية إلى صدر المواجهات في العلن، فهو يعمل 18 ساعة يومياً يصل الليل بالنهار، يقطع المنطقة والعالم ذهاباً وإياباً من أجل النجاح، وتحقيق ثقة مليك البلاد فيه، وثقة الأب في الابن، والشعب في ولي العهد.

وحاول الكاتب أن يضع بين يدي قراء مقاله الذي عنونه بـ"صورة عن قرب: كيف تفهم محمد بن سلمان؟" ردود فعل الأمير المتوقعة على التصرفات الإيرانية قائلاً: ماذا يمكن أن يكون رد فعل رجل بهذه الصفات تجاه ما يراه عدواناً إيرانياً بعد الاعتداء على 4 سفن في الفجيرة وضرب هدفين داخل "أرامكو" السعودية؟ فإذا كان هناك احتمال واحد في المليون قبل الأسبوع الماضي أن تقبل السعودية والإمارات بأي جهود تهدئة مع إيران، فإن احتمالات أي تسوية تصل إلى حافة احتمالات "الصفر" الكاملة!

وأضاف: يؤمن محمد بن سلمان عن قناعة شخصية كاملة منذ عام 2014 بـ"أنه لا توجد أي نقاط التقاء مع النظام الإيراني": ويقول: "لا يمكن الوثوق في أي حوار أو تفاهم مع إيران"، هكذا يكرر الرجل دائماً في مجالسه أو تصريحاته العلنية.

ونقل "أديب" في مقاله الذي نشرته "الوطن" المصرية عن أحد المقربين من ولي العهد قوله: "الرجل لطيف المعشر، دائم الابتسامة، ولكن تختفي هذه الابتسامة العريضة ويظهر الغضب إذا اقتربت من سلامة الحكم، أو سيادة الوطن، أو أسرته الصغيرة".

وإلى نص المقال:

يقول أحد المقربين من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز واصفاً الرجل الذي يعرفه جيداً منذ أيام الصبا والتلمذة في مدارس "الرياض" الشهيرة: "هذا رجل طيب، كريم، خلوق، يحترم من يكبره في السن أو يزيد عليه في العلم، لكنه لا ينسى ثأره، ولا يغفر الإساءة المتعمدة، ولا يسامح في حقوق الوطن أو المواطنين".

ويضيف الرجل: "قد يدعوك الأمير محمد كصديق وضيف على عشاء فاخر في منزله، ولكن يمكن أن يعاقبك إدارياً في صبيحة اليوم التالي؛ لأنك قصّرت في عملك".

الذين يعرفون الرجل يقولون إنه "عملي براجماتي إلى أقصى حد، والعبرة عنده بالنتائج والإنجاز، وليس بالعلاقات الشخصية أو المجاملات العائلية".

حطّم محمد بن سلمان "قداسة عُرف عدم المساس بأي من المقربين أو العائلة المالكة"؛ حفاظاً على الصورة العامة لشكل الحكم منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن.

الحكم مسألة المسائل، والنجاح في الإنجاز هو المقدمة الأولى في ترتيب أولويات الرجل، مهما كان الثمن، ومهما كانت التضحيات، ومهما تجاوز الرجل المجاملات والتوازنات والحسابات العائلية أو القبلية أو المناطقية أو المالية مع البعض.

الذين يعرفون محمد بن سلمان يقولون: "إنه مثل الذي يقود قطاراً مسرعاً بكامل طاقته ويسعى -بشكل لا يعرف التنازل- للوصول إلى محطته النهائية المعروفة باسم (2030) مهما كانت الفاتورة ومهما كانت التضحيات".

في الرياض الآن هناك رجلان فقط في مركز الحكم لا ثالث لهما، هما الملك سلمان وولي عهده.

هذه الحالة الفريدة في مركز الحكم ندر ما تكررت منذ أن تأسست الدولة السعودية الأولى عام 1744م، والتي عرفت بإمارة الدرعية، حتى الآن.

في وقت ما، وفي عهود الملوك سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله، كانت هناك دائماً تعددية في الأوزان النسبية للتيارات المؤثرة في العائلة والحكم.

كان فيصل يوازن سعود، وكان فهد يوازن فيصل، وكان عبدالله يوازن فهد، وكان سلطان ونايف يُحسب حسابهما عند عبدالله (مع الحفاظ على الألقاب) رحمهم الله جميعاً.

في الرياض كانت هناك مراكز متعددة للقرار كلها تصب في النهاية عند رأس الحكم وهو الملك.

رغم ذلك كان هناك الديوان الملكي، وديوان مجلس الوزراء، وكانت هناك رئاسة الأركان والدفاع والطيران وهناك الداخلية، وكانت هناك قوات الحرس الملكي، وكان هناك الحرس الوطني.

الآن الحكم في الرياض أصبح دائماً مُركّزاً في يد مليك البلاد وولي عهده (33 سنة)، وهو سادس أبنائه من ناحية الترتيب، وهو أيضاً محط ثقته في القدرة على تحمُّل "مشاق وتحديات لعبة السياسة والأمن في زمن صعب، ومنطقة مأزومة، وخطة إصلاح شاملة تستلزم طاقة لا نهائية وصبراً لا يطيقه إنسان".

كل هذه المقدمة المطولة الغرض منها أن يعرف الجميع أن القرار في الرياض، من الملك إلى ولي العهد، ومن ولي العهد إلى الجميع، من أجل التنفيذ.

مسار السلطات في الرياض أصبح اليوم واضحاً شفافاً مُركزاً لا يقبل التأويل.

يحسن محمد بن سلمان الإنصات والاستماع والتعلم والاستشارة، وهو يقود أكثر من 16 مجلساً تنفيذياً واستشارياً، وبالأرقام هو أكثر مسؤول سعودي استعان بكبريات الشركات العالمية والإقليمية والمحلية للاستشارة في عمليات الإصلاح الشامل، وفي شؤون التسويق السياسي، تلك كانت دائماً قناعاته منذ أن تولى أول منصب حكومي في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في أبريل 2007.

ويخطئ من يعتقد أن الرجل فردي القرار، رغم تركز سلطات أساسية في يده، بل هو "مسكون" بالتأكد من "صحة قراره" وبالتأكد من أنه قد نضج على نار هادئة.

ما يزعج الرجل هو 3 أمور: البطء في تنفيذ القرارات، أو التراخي في الإنجاز، أو اختلاق أعذار لعدم الإنجاز.

لذلك تشعر دائماً بأنك حينما تتعامل مع الأمير محمد بأنك تتعامل مع رجل يسابق الزمن بشكل مستمر!

يؤمن محمد بن سلمان أن زمن السعودية المجاملة يجب أن ينتقل من المساندة من الخطوط الخلفية إلى صدر المواجهات في العلن.

يؤمن محمد بن سلمان أن زمن شراء الخواطر السياسية بالمال السياسي أو تجنب المواجهات مع الأشرار في الداخل أو المنفعة لتأجيل المتاعب قد ولى.

دائماً يقول لمن حوله: "فلنسمِّ الأشياء بأسمائها بلا مجاملات ولا أوهام، ولندفع فاتورة الحقيقة مهما كان الثمن غالياً".

وبالطبع لن يقول لك محمد بن سلمان إنه ورث أموراً في الداخل والخارج ليس مسؤولاً عنها مثل: "سيطرة بعض الغلاة من رجل الدين، أو القبول باضطهاد دور المرأة في المجتمع، أو القبول بتجاوزات بعض رجال العائلة".

وورث محمد بن سلمان غياباً سعودياً كاملاً عن اليمن بسبب الفراغ الناتج عن توقف دور مكتب شؤون اليمن الذي كان يتولاه الأمير سلطان بن عبدالعزيز لأكثر من 25 عاماً.

هذا الفراغ ملأته إيران في اليمن وتدفع المنطقة فاتورته من خلال عمليات التخريب الحوثية.

ورث محمد بن سلمان فراغاً في سوريا بعدما تم الضغط لإفشال خطة الأمير بندر بن سلطان "رئيس المخابرات السعودية وقتها" لدعم المعارضة في سوريا، وأدى ذلك إلى فراغ آخر تم ملؤه بواسطة: روسيا وإيران وتركيا، وميليشيات متطرفة سنية وشيعية.

وورث محمد بن سلمان قوانين إدارية متحجرة، وأنظمة مالية معوقة للاستثمار، وفقداناً كاملاً لقدرة الإدارة الحكومية على الإبداع والتفكير خارج الصندوق.

منذ اليوم الأول الذي التحق فيه الرجل بالوظيفة العامة وهو يعمل 18 ساعة يومياً يصل الليل بالنهار، يقطع المنطقة والعالم ذهاباً وإياباً من أجل النجاح، وتحقيق ثقة مليك البلاد فيه، وثقة الأب في الابن، والشعب في ولي العهد، وطبقات من الشباب والشابات الذين يشكلون أكثر من ثلثَي التركيبة السكانية السعودية فيه من أجل خلق "دولة عصرية متقدمة ذات مجتمع متفتح قادر على أن يتعامل في عالم اليوم".

إذا كانت تلك هي صفات الرجل، يأتي السؤال الكبير والجوهري: ماذا يمكن أن يكون رد فعل رجل بهذه الصفات تجاه ما يراه عدواناً إيرانياً بعد الاعتداء على 4 سفن في الفجيرة وضرب هدفين داخل "أرامكو" السعودية؟

يخطئ تماماً من يعتقد أن التصعيد الإيراني، سواء كان مباشراً أو عبر وكلاء، زاد أو نقص، سيجعل من محمد بن سلمان أكثر قبولاً بأي تسوية مع إيران، أو سوف يشتري راحة البال ويوقف الصراع الإيراني بأي صفقة أو ترضية.

العكس تماماً هو الصحيح، فإذا كان هناك احتمال واحد في المليون قبل الأسبوع الماضي أن تقبل السعودية والإمارات بأي جهود تهدئة مع إيران، فإن احتمالات أي تسوية تصل إلى حافة احتمالات "الصفر" الكاملة!

وحتى قبل هذه الأحداث يؤمن محمد بن سلمان عن قناعة شخصية كاملة منذ عام 2014 "أنه لا توجد أي نقاط التقاء مع النظام الإيراني".

يدرك محمد بن سلمان أن منسوب الغضب الإيراني ضد الرياض زاد في الأسابيع الأخيرة بسبب الضغط النفسي والمادي المؤلم على النظام والشعب في إيران عقب القرار الأمريكي المتدرج بتخفيض الإنتاج الإيراني من النفط من 4 ملايين برميل إلى 2.5 مليون إلى مليون ومائتي ألف، وأخيراً إلى الضغط للوصول لدرجة تصفير الإنتاج.

الغضب الإيراني من الرياض يعود إلى القرار السعودي بالمواجهة مع إيران مقابل دعمها للحوثيين في اليمن بالقيام بتعويض نقص الإنتاج الإيراني بزيادة الإنتاج لمليون وثلاثمائة ألف برميل يومياً، وهي الدولة الوحيدة القادرة على أن يتجاوز إنتاجها 12 مليون برميل يومياً.

"لا يمكن الوثوق في أي حوار أو تفاهم مع إيران"، هكذا يكرر الرجل دائماً في مجالسه أو تصريحاته العلنية.

تعلّم محمد بن سلمان من تجربة والده حينما كان أميراً للرياض وعاصر الزيارة المطولة لهاشمي رافسنجاني للمملكة، وتلك الوعود التي قطعها ببدايات عهد جديد بين طهران والرياض، أنها كانت "تمثيلية وأنه لا يمكن الوثوق بأي وعود أو عهود من المسؤولين في طهران".

ويقول محمد بن سلمان لزواره إن "عهد الثقة السعودية في إيران قد ولى؛ لأن المشكلة عندهم تاريخية معقدة ذات أبعاد ثأرية ومتطرفة لذلك لن نُلدغ من الجحر الإيراني مرتين".

ويتساءل محمد بن سلمان: "كيف أتفاهم مع رجل أو نظام يؤمن بأن هدفه هو نشر مذهبه بالقوة في المنطقة والعالم حتى يظهر الإمام الذي ينتظرونه؟ ماذا نفعل مع مثل هذه العقلية؟".

ويؤكد دائماً محمد بن سلمان أنه لا يواجه إيران من منظور طائفي؛ لأنه يؤمن بأن الشيعة في السعودية هم مكون وطني من مكونات الدولة.

الذين يعرفون محمد بن سلمان يقولون: "الرجل لطيف المعشر، دائم الابتسامة، ولكن تختفي هذه الابتسامة العريضة ويظهر الغضب إذا اقتربت من سلامة الحكم، أو سيادة الوطن، أو أسرته الصغيرة".

لذلك كله يخطئ من لا يفهم قانون الفعل ورد الفعل عند ولي العهد السعودي الذي لا ينسى أبداً رد الفعل على الإساءة طال الزمن أو قصر مهما كانت الفاتورة!