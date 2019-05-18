، "إندبندنت": "غريفث" حذف الهجوم على المنشآت النفطية من كلمته ،

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كشفت "الإندبندنت عربية" اليوم، تناقضًا صريحًا وقع فيه مبعوث الأمم المتحدة لدى اليمن مارتن غريفث، وذلك بعد حصولها على مستندات ووثائق تكشف تهرب أحد منسوبي مكتب الأمم المتحدة من الإجابة والتعليق.
وقالت الصحيفة نقلًا عن المصادر التي شاركت في جلسة مجلس الأمن: إن "غريفث" وزّع نسخة عن إحاطته قبل دخوله إلى الجلسة كانت تشير إلى تصاعد أعمال العنف في محافظة الضالع، وسط البلاد، وتذكر حادثة استهداف منشآت شركة "أرامكو" السعودية عبر الطائرات المسيرة عن بعد باعتبارهما "أحداثًا تذكر بأن الإنجازات التي تحققت بصعوبة يمكن أن تُمحى بسهولة"، في إشارة إلى عملية السلام في اليمن.
وأكد عدم إمكانية تجاهل تأثيراتها في العملية السياسية، وإن لم يذكر هوية مستخدمي هذه الطائرات.
وأضافت الصحيفة: "غريفث" في الكلمة التي ألقاها أمام مجلس الأمن، تحاشى نهائيًّا ذكر استهداف المنشآت النفطية السعودية، مستبدلًا جملته السابقة كليًّا، مكتفيًا بالحديث عن أن "اشتداد الصراع بكل أبعاده، كما سنسمع، يستمر في إثارة القلق، وهذا التصعيد في جوانبه كافة يذكّر بأن الإنجازات التي تحقّقت بصعوبة يمكن بسهولة أن تمحى... ولا يمكننا تجاهل كيف ستؤثر الحرب في العملية السياسية وفي المضي قدمًا في مسار السلام".
يشار إلى أنه من الممكن أن تكون تلك المعلومات مفارقة تكشف عن المستوى الذي يتعامل به "غريفث" مع القضية، فيما طالب المراقبون الأمم المتحدة باتخاذ موقف وقرار إزاء تجاهل "غريفث" في كلمته الإرهاب الحوثي تجاه مضخات النفط السعودية.
"إندبندنت": "غريفث" حذف الهجوم على المنشآت النفطية من كلمتهمحمد المواسي الخليج 365 2019-05-18
كشفت "الإندبندنت عربية" اليوم، تناقضًا صريحًا وقع فيه مبعوث الأمم المتحدة لدى اليمن مارتن غريفث، وذلك بعد حصولها على مستندات ووثائق تكشف تهرب أحد منسوبي مكتب الأمم المتحدة من الإجابة والتعليق.
وقالت الصحيفة نقلًا عن المصادر التي شاركت في جلسة مجلس الأمن: إن "غريفث" وزّع نسخة عن إحاطته قبل دخوله إلى الجلسة كانت تشير إلى تصاعد أعمال العنف في محافظة الضالع، وسط البلاد، وتذكر حادثة استهداف منشآت شركة "أرامكو" السعودية عبر الطائرات المسيرة عن بعد باعتبارهما "أحداثًا تذكر بأن الإنجازات التي تحققت بصعوبة يمكن أن تُمحى بسهولة"، في إشارة إلى عملية السلام في اليمن.
وأكد عدم إمكانية تجاهل تأثيراتها في العملية السياسية، وإن لم يذكر هوية مستخدمي هذه الطائرات.
وأضافت الصحيفة: "غريفث" في الكلمة التي ألقاها أمام مجلس الأمن، تحاشى نهائيًّا ذكر استهداف المنشآت النفطية السعودية، مستبدلًا جملته السابقة كليًّا، مكتفيًا بالحديث عن أن "اشتداد الصراع بكل أبعاده، كما سنسمع، يستمر في إثارة القلق، وهذا التصعيد في جوانبه كافة يذكّر بأن الإنجازات التي تحقّقت بصعوبة يمكن بسهولة أن تمحى... ولا يمكننا تجاهل كيف ستؤثر الحرب في العملية السياسية وفي المضي قدمًا في مسار السلام".
يشار إلى أنه من الممكن أن تكون تلك المعلومات مفارقة تكشف عن المستوى الذي يتعامل به "غريفث" مع القضية، فيما طالب المراقبون الأمم المتحدة باتخاذ موقف وقرار إزاء تجاهل "غريفث" في كلمته الإرهاب الحوثي تجاه مضخات النفط السعودية.
18 مايو 2019 - 13 رمضان 1440
02:41 PM
الصحيفة كشفت عن تناقضه أثناء حديثه أمام مجلس الأمن الدولي
كشفت "الإندبندنت عربية" اليوم، تناقضًا صريحًا وقع فيه مبعوث الأمم المتحدة لدى اليمن مارتن غريفث، وذلك بعد حصولها على مستندات ووثائق تكشف تهرب أحد منسوبي مكتب الأمم المتحدة من الإجابة والتعليق.
وقالت الصحيفة نقلًا عن المصادر التي شاركت في جلسة مجلس الأمن: إن "غريفث" وزّع نسخة عن إحاطته قبل دخوله إلى الجلسة كانت تشير إلى تصاعد أعمال العنف في محافظة الضالع، وسط البلاد، وتذكر حادثة استهداف منشآت شركة "أرامكو" السعودية عبر الطائرات المسيرة عن بعد باعتبارهما "أحداثًا تذكر بأن الإنجازات التي تحققت بصعوبة يمكن أن تُمحى بسهولة"، في إشارة إلى عملية السلام في اليمن.
وأكد عدم إمكانية تجاهل تأثيراتها في العملية السياسية، وإن لم يذكر هوية مستخدمي هذه الطائرات.
وأضافت الصحيفة: "غريفث" في الكلمة التي ألقاها أمام مجلس الأمن، تحاشى نهائيًّا ذكر استهداف المنشآت النفطية السعودية، مستبدلًا جملته السابقة كليًّا، مكتفيًا بالحديث عن أن "اشتداد الصراع بكل أبعاده، كما سنسمع، يستمر في إثارة القلق، وهذا التصعيد في جوانبه كافة يذكّر بأن الإنجازات التي تحقّقت بصعوبة يمكن بسهولة أن تمحى... ولا يمكننا تجاهل كيف ستؤثر الحرب في العملية السياسية وفي المضي قدمًا في مسار السلام".
يشار إلى أنه من الممكن أن تكون تلك المعلومات مفارقة تكشف عن المستوى الذي يتعامل به "غريفث" مع القضية، فيما طالب المراقبون الأمم المتحدة باتخاذ موقف وقرار إزاء تجاهل "غريفث" في كلمته الإرهاب الحوثي تجاه مضخات النفط السعودية.
، "إندبندنت": "غريفث" حذف الهجوم على المنشآت النفطية من كلمته ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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