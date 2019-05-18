، رويترز: شركة نفط أمريكية عملاقة تبدأ في إجلاء موظفيها من العراق ،

محمد بن مسعود - الدمام - دون أسباب واضحة والعمل يسير بوتيرة طبيعية بأيدي مهندسين عراقيين

أعلنت شركة نفط أمريكية عملاقة، اليوم السبت 18 مايو، بدء إجلاء موظفيها من العراق ونقلهم إلى دبي.

وذكرت "رويترز" أن شركة النفط الأمريكية "إكسون موبيل" بدأت إجلاء موظفيها من حقل "القرنة" النفطي في البصرة جنوبي العراق، مشيرة إلى أنه يجري نقلهم إلى دبي.

وذكرت ثلاثة مصادر أن الشركة الأمريكية أجلت جميع موظفيها الأجانب من حقل (غرب القرنة 1) النفطي في العراق، بينما قال مسؤولون عراقيون: إن الإنتاج في الحقل لم يتأثر بالإخلاء.

وأضافوا: "العمل يسير بوتيرة طبيعية ويتولى مسؤوليته مهندسون عراقيون".

يذكر أن الإجلاء تم على عدة مراحل في وقت متأخر، أمس الجمعة، وفي وقت مبكر اليوم السبت.

وبحسب مسؤولين عراقيين: فإن بعض الموظفين الأجانب تم نقلهم إلى دبي مباشرة، بينما تم نقل آخرين إلى المخيم الرئيس لموظفي الشركة الأجانب في محافظة البصرة.

وأكدت المصادر، وهم: موظف في شركة أمن متعاقدة مع "إكسون موبيل"، ومسؤول نفط عراقي، وموظف في شركة نفط أجنبية؛ "أن الذين كانوا في المخيم في طريقهم إلى المطار في الوقت الحالي".