، شاهد من كوالالمبور .. طلاب وأكاديميون يشكرون الملك على "مشروع التفطير" ،

محمد بن مسعود - الدمام - دشّنته "الشؤون الإسلامية" في رحاب الجامعة الإسلامية ويستهدف 30 ألف صائم

عبّر عددٌ من طلاب وأساتذة الجامعة الإسلامية بمدينة كوالالمبور الماليزية، عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على إقامة برنامج تفطير الصائمين في الجامعة الإسلامية بكوالالمبور وجهوده المباركة لخدمة المسلمين بالعالم، مقدمين التهنئة بالشهر الفضيل لمقامه الكريم، سائلين الله أن يديم على السعودية عزها ورخاءها واستقرارها.

جاء ذلك في مراسم تدشين برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ لتفطير الصائمين في مملكة ماليزيا لعام 1440هـ، الذي تنفّذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمكتب الملحقية الدينية بسفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة ماليزيا، ويستهدف قرابة30 ألف صائم في عددٍ من مدن ماليزيا.

وكانت مراسم تدشين برنامج التفطير قد أُقيمت أمس الأول في رحاب الجامعة الإسلامية بالعاصمة كوالالمبور بحضور الملحق الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا عبدالرحمن الربيعان؛ وأعضاء هيئة التدريس وعدد من المسؤولين والعلماء والمشايخ، بمشاركة أكثر من 600 طالب من طلاب الجامعة.

يُشار إلى أن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين ينفّذ هذا العام في خمس وعشرين دولة حول العالم، بمتابعةٍ وإشرافٍ مباشرٍ من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ الذي يتابع سير هذه المشاريع ويدعم أعمالها في جميع الدول المستهدفة بالبرنامج، كما يحظى البرنامج بإشادة واسعة من مختلف أطياف الشعوب المسلمة في تلك الدول الذين يجتمعون على ذكر الله وشكره في رحاب هذا الشهر الكريم.