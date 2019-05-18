، المولودة المختطفة تعود إلى ذويها بسيناريو مثير و"سيدة المصعد" تظهر مجدّداً ،

محمد بن مسعود - الدمام - الخاطفة تركتها بمستوصف خاص مع ورقة بها رقم والد الرضيعة ولاذت بالفِرار

عثرت الجهات الأمنية بجدة، على المولودة المختطفة من أحد المستشفيات؛ حيث كشف عم الرضيعة أنه وبعد تضييق الخناق على الخاطفة، قامت بتركها في أحد المستوصفات الخاصة، وتركت ورقة مدوناً بها رقم جوّال والد الرضيعة ولاذت بالفِرار.

وأوضح عم الرضيعة "نور"؛ أنه وبحمد لله تعالى عُثر على الرضيعة المختطفة؛ حيث قامت المرأة التي اختطفتها بإرجاعها إلى أحد المستوصفات الخاصة وتركت ورقة معها بها رقم والدها ولاذت بالفِرار، مبيناً أنهم تلقوا اتصال الجهات الأمنية التي أكّدت العثور على الرضيعة وطالبتهم بالحضور، مؤكداً أن كاميرات المراقبة كشفت أنها المرأة نفسها التي قامت باختطافها من المستشفى والتي ظهرت بالمداخل وبالمصعد وفق التفاصيل التي نشرتها "الخليج 365" عن الحادثة أمس.

"الخليج 365" ستوافيكم بتفاصيل أكثر لاحقاً.