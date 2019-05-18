مصرع طفلة بعد تعرضها لضرب مبرح من والدها

لقيت طفلة مصرعها اثر تعرضها للضرب على يد والدها يوم الاثنين الماضي في مكة المكرمة بحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام سعودية.

وذكرت صحيفة سبق الالكترونية أن الهلال الأحمر قد تلقى بلاغاً من أحد المواطنين يناشد نقل ابنته إلى المستشفى بعد تعرضها لحالة إغماء وسقوط داخل دورة المياه بالمنزل، إلا أن روحها فاضت داخل سيارة الإسعاف قبل الوصول.

واكتشفت الفرق الطبية عند مباشرتها الحالة آثار ضـرب مبرح على عدة مواضع بالجسد، فتم إبلاغ الجهات الأمنية التي تحفظت على الوالد وحققت معه، بحسب الصحيفة.

وأكدت المصادر وفقا لـ”سبق”، أن الأب اعترف خلال التحقيقات بضرب الفتاة بسبب عدم طاعتها له، لافتا إلى أنها دخلت دورة المياه بالمنزل وحدث لها حالة إغماء وسقطت على رأسها.

وأوضحت الصحيفة أن الطفلة المتوفاة وأختها الصغرى يتيمتا الأم وتسكنان مع زوجة والدهما، فيما أحالت الشرطة ممثلة في مركز شرطة المعابدة ملف القضية إلى النيابة العامة، التي بدأت تحقيقاتها مع الوالد تمهيداً لاتخاذ الاجراءات ضده، وفقا للمصادر.