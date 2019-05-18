السعودية توافق على إعادة انتشار القوات الامريكية في الخليج العربي

أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها السعودية اليوم السبت موافقتها على طلب انتشار القوات العسكرية التابعة للولايات المتحدة في ميناء الخليج العربي.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية أن الموافقة خرجت بناءً على اتفاقات ثنائية بين الولايات المتحدة من جهة، ودول خليجية من جهة أخرى؛ حيث يهدف الاتفاق الخليجي - الأمريكي إلى ردع إيران عن أي اعتداءات محتملة قد تصدر منها، بفعل سلوكياتها المزعزعة لأمن المنطقة واستقرارها.

كما أكدت الصحيفة أن اتصالات مكثفة تجري حالياً بين عدد من العواصم العربية من أجل التجهيز لعقد قمة عربية محدودة على هامش القمة الإسلامية التي تشهدها مكة المكرمة في العشر الأواخر من شهر رمضان.

وسحبت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عددًا من دبلوماسييها من سفارتها في بغداد بعد هجمات في مطلع الأسبوع الماضي على أربع ناقلات للنفط في الخليج، بحسب "مصراوي".