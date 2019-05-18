بالصور.. «مدني المدينة» يسيطر على حريق محدود في مطعم أحد الفنادق

إخلاء 35 نزيلًا احترازيًا

نجحت فرق الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، في السيطرة على حريق محدود نشب في مدخنة مطعم بأحد الفنادق بالمنطقة المركزية. وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد الجهني، إن الدفاع المدني بالمدينة تلقى بلاغًا عند الساعة «1:14» من صباح اليوم السبت، بنشوب حريق محدود في مدخنة مطعم بالدور الثالث بفندق بالمنطقة المركزية مكون من ثلاث عشر طابقًا، وأن الفرق تمكنت من السيطرة على الحادث وإخماده دون إصابات وتم إخلاء 35 نزيلًا، احترازيًا، وجرى تسليم الحادث لجهة الاختصاص.

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