ابنة «مفقود الرياض» تناشد مساعدتهم في العثور على والدهم

ناشدت مواطنة من منطقة الرياض الأهالي والفرق التطوعية، مساعدتهم في البحث عن والدهم الذي فقد قبل ثلاثة أيام بعد مغادرته المنزل صباحًا، دون أن يعرف أحد من ذويه الطريق الذي سلكه.

وقالت ابنة المفقود لـ«عاجل»: إن والدها علي العجمي، البالغ من العمر 64 عامًا، غادر منزل أسرته يوم الأربعاء الماضي صباحًا دون علم ذويه، وحين تأخر ولم يعد قاموا بالبحث عنه في المستشفيات والمرافق العامة، لكن لم يعثروا عليه حتى الآن، مشيرة إلى أنه يعاني من سرطان بالدماغ وألزهايمر.

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وبينت الابنة أن أحد العمالة الأجنبية أخبرهم بأن والدهم أوقف سيارة «تاكسي»، ولا يعلم إلى أين ذهب؛ لأنه لم يكن يعلم أنه مفقود.

وأضافت الابنة، أنه تم التواصل مع الجهات الأمنية ولا يزال البحث جاريًّا عنه، مناشدة الجميع مساعدتهم في عملية البحث عن والدها.

ودعت الابنة من يتوصل إلى أبيها أو لأي معلومة قد تدلّ على مكانه التواصل معهم على رقم الجوال 0508128558 - 0502605211 - 0553288791 - 0533566658 إبلاغ أقرب مركز شرطة.