السعودية اليوم / جمعية تحفيظ القرآن بالقرى تنظم برنامج "القرآن يجمعنا"



الباحة 13 رمضان 1440 هـ الموافق 18 مايو 2019 م واس

نفذت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة القرى بالباحة أمس, اليوم القرآني الأول بعنوان "القرآن يجمعنا", بمشاركة أكثر من 60 مشاركاً، وذلك بجامع نخال الكبير.

وتخلل البرنامج فرع لتصحيح التلاوة, وآخر للحفظ, وثالث للمراجعة في أجواء رمضانية وقرآنية تسودها السكينة، كما تضمن عدد من الفقرات والمسابقات والسحوبات على الهدايا القيمة.

يذكر أنه سينفذ اليوم الثاني من البرنامج في جامع الأطاولة وفي جامع القوارير يوم الجمعة القادمة.

// انتهى //

13:42ت م

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