السعودية اليوم / جوالة تنمية أبوعريش يشاركون في خدمة المعتمرين وزوار الحرم المكي



أبوعريش 13 رمضان 1440 هـ الموافق 18 مايو 2019 م واس

تواصل جوالة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة أبوعريش، تقديم خدماتها للمعتمرين وزوار بيت اللَّه الحرام بمكة المكرمة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص بالحرم المكي .

وأوضح رئيس اللجنة عبده راجحي أن الجوالة يقدمون خدماتهم في مساندة أمن الحرم في تنظيم المعتمرين والزوار في عدد من المواقع بالتنسيق مع جهات الاختصاص، ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وإرشاد التائهين ، وإدارة الحشود .

وأكد حرص الجوالة على المشاركة واعتزازهم بهذا العمل التطوعي ودورهم الإيجابي الكبير في إظهار الصورة المشرفة والمشرقة لأبناء الوطن في خدمة المعتمرين والزوار وقاصدي بيت اللَّه الحرام .

وبين أن جوالة لجنة التنمية في أبوعريش حصلوا على المركز الأول خلال مشاركتهم فى خدمة المعتمرين والزوار فى معسكر رمضان بمكة المكرمة خلال الفترة الأولى، وذلك للمرة الخامسة ضمن 21 فرقة مشاركة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة خلال الزيارات الصباحية التى تتم من قبل قادة المعسكر حيث تميزت جوالة تنمية أبوعريش بالابتكار والتجديد والنظافة والقيافه وتجهيز المعرض، معربًا عن تقديره لكافة أفراد وقادة الجوالة المشاركين .

// انتهى //

13:32ت م

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