السعودية اليوم / مفتي ملكا داتؤ يلتقي موفد وزارة الشؤون الإسلامية في برنامج الإمامة بماليزيا



الرياض 13 رمضان 1440 هـ الموافق 18 مايو 2019 م واس

التقى موفد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في برنامج الإمامة في رمضان الشيخ عبدالله بن حمود عبدالله الشثري أمس بمقر المركز بجامعة التقنية بملاكا بمملكة ماليزيا مفتي ملكا داتؤ حاجي عبدالحليم بن طويل.

ونوه المفتي بالجهود الخيرة التي تضطلع بها المملكة وقيادتها ، منوهاً ببرنامج الإمامة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية بمتابعة وإشراف الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الذي يعد حلقة وصل بين دعاة المملكة والمسلمين بالعالم.

فيما يواصل الشيخ الشثري الإمامة في مسجد المركز الإسلامي بجامعة التقنية بملاكا بمملكة ماليزيا، وإلقاء الدروس والمحاضرات العلمية وعقد اللقاءات مع القيادات الإسلامية ضمن فعاليات البرنامج .

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13:25ت م

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