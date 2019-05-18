السعودية اليوم / لجنة التعديات بأملج تستعيد 100 ألف متر مربع من الأراضي المعتدى عليها بالدقم



أملج 13 رمضان 1440 هـ الموافق 18 مايو 2019 م واس

استعادت لجنة التعديات المركزية بمحافظة أملج أمس، أكثر من 100 ألف متر مربع من الأراضي المعتدى عليها بمتنزه الدقم شمال المحافظة، وقد سلّمت المواقع للبلدية .

وأوضحت لجنة التعديات المركزية أنها تقوم بتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين القاضية بإزالة أي تعدي على الأراضي الحكومية بدون مسوغ شرعي، في حين أن المخالف المبادر بإزالة التعدي يطبق بحقه الحد الأدنى من الغرامة .

وتهيب اللجنة بالمواطنين التعاون للوقوف ضد هذه التعديات والإبلاغ عنها، لما تسبب من الفوضى وإعاقة التخطيط العمراني الحديث .

// انتهى //

13:15ت م

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