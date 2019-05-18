السعودية اليوم / مقتل 5 أطفال في انفجار قنبلة غربي أفغانستان



كابل 13 رمضان 1440 هـ الموافق 18 مايو 2019 م واس

قتل خمسة أطفال جراء انفجار عبوة ناسفة ملصقة بدراجة نارية في سوق في إقليم هيرات بغرب أفغانستان.

وقال المتحدث باسم الحاكم الإقليمي جيلاني فرهاد في تصريح للصحفيين اليوم "إن 20 شخصا آخرين أصيبوا في الحادث، الذي وقع في مقاطعة أوبا".

وأضاف فرهاد أنه لم يتم بعد تحديد هدف التفجير .

من جهة أخرى ،قال المتحدث باسم إقليم ننكرهار ، عطا الله خوجياني، إن خمسة أشخاص بينهم ثلاثة مدنيين أصيبوا عندما ألقى مجهول قنبلة يدوية على نقطة تفتيش شرطية في مقاطعة كاما بالإقليم.

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12:13ت م

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